В СИЗО Москвы, после побега гражданина Таджикистана, заключенных будут идентифицировать по отпечаткам пальцев

CA-NEWS (TJ) - Систему идентификации заключенных по отпечаткам пальцев запустят в столичных СИЗО со следующего года. Их будут проверять при въезде и выезде из СИЗО, сообщил на встрече с журналистами начальник управления ФСИН по Москве Сергей Мороз.

"Был побег 13 января из СИЗО на Водном стадионе, когда один заключенный под стражу скрылся, выдав себя за другого", - цитирует его слова ТАСС.

Тогда 22-летний уроженец Таджикистана, обвиняемый в попытке продажи наркотиков, вышел на свободу, выдав себя за соотечественника, у которого истекал срок заключения. Спустя 4 дня сотрудники УФСИН задержали беглеца в Подмосковье.

"Был проведен анализ. Мы понимаем, что есть человеческий фактор, четко ли наш сотрудник сверяет лица. Было принято решение - сейчас мы дооснащаем все СИЗО системами идентификации личности по отпечаткам пальцев. Это более надежно: на входе или выходе из СИЗО он приложил палец, а система четко его распознает", - подчеркнул Мороз.

Установка новой системы обошлась в 50 млн рублей. "Это не только отпечатки пальцев, это и видеокамеры, и рентген, который позволяет выявлять запрещенные предметы, включая телефоны и сим-карты, но краеугольной является система идентификации", - отметил глава УФСИН.

"В этом году мы установили оборудование, в следующем году мы уже начинаем его загрузку - будем брать отпечатки пальцев и вводить их в систему", - рассказал он. По его словам, на сегодняшний день московские изоляторы уже оснащены неплохой техникой, как в аэропортах, где человек становится в кабине и все, что у него есть запрещенное, сразу видно.