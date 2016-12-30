В Ашхабаде появились дефицитные продукты, однако очереди сохраняются

CA-NEWS (TM) - На крупных рынках и торговых точках Ашхабада количество и ассортимент реализуемых товаров, в преддверии Нового года, заметно увеличился. В первую очередь это мясо кур и яйца, ранее исчезнувшие с прилавков, на продолжительное время, сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык».

«В настоящее время, хоть и дороже, чем прежде, но куриное мясо продается. Цена от 10 до 20 манат, яйца также есть в продаже. Они в основном продаются с машин и переносных прилавков», - рассказал корреспондент издания.

В Туркменистане куриное мясо не продавалось на протяжении месяца, яйца в течение двух недель. Также сообщается, что в эти дни на рынках столицы в продаже есть говядина, баранина, а также рыба и рыбные продукты.

Однако большая часть продуктов, реализуемых на рынках Ашхабада и в торговых центрах, завезены из-за рубежа. В основном это кондитерские и молочные изделия из Россия, Украины и Казахстана, также можно увидеть иностранные фрукты и овощи.

Однако на эти продукты покупателей немного.

Большая часть покупателей стоит в очереди за дешевым сахарным песком и привозными куриными ножками. По словам местных жителей, более дешевые товары, пользующиеся спросом у большинства покупателей, чаще всего продаются на улицах и выносных прилавках.

«На вновь открывшемся рынке, в микрорайоне Мир-1, я видел очередь, стоявшую за сахаром по 3-5 манат за килограмм и «ножками буша», - рассказал ашхабадский корреспондент.

Еще один источник из Ашхабада, сообщил о том, что он был свидетелем возникшего столпотворения в очередях за подобным товаром на «Текинском базаре».

Вместе с тем, что продуктов в торговых точках Ашхабада стало больше, ощущается и их подорожание. «В магазине Камиль торгового центра Беркарар турецкий хлеб, который стоил раньше 70 тенге, сейчас стоит 90. Сливочное масло местного производства по своей цене приблизилось к импортному и стало стоить от 6-9 манат за 180-200 грамм" - рассказал еще одни собеседник.

Каково положение за пределами столицы?

Как сообщили источники «продовольственное изобилие», возникшее в эти дни в столице Туркменистана, в областях страны не наблюдается.

В частности, в Дашогузе, дефицит на основные продукты питания сохраняется, а цены растут. «Подсолнечное масло в настоящее время является дефицитным товаром. Муку высшего сорта тоже не найти. Мука есть, привезенная из Казахстана, но она очень дорогая. Печенье местного производства подорожало в 2 раза. Хлопковое масло, даже если найдешь очень низкого качества. Из-за неочищенного масла, во время приготовления пищи, кастрюля наполняется пеной, напоминающей мыльную», - рассказал житель Дашогуза.

Также, по его словам, в городе Дашогуз и в районе имени Сапармурата Ниязова, желающим купить пачку сигарет за 19 манат, навязывают приобретение мужских трусов, местного производства.

«При продаже сахара по 3.20 манат за килограмм, попутно вынужден приобрести фруктовый сок за 4 маната», - рассказал житель Дашогуза.

В настоящее время, в Ашхабаде, очередей за сигаретами особо не видно, по той причине, что в государственных магазинах они бывают редко. По сообщениям местных жителей, в случае продажи сигарет, зачастую торговля осуществляется с черного входа и очереди выстраиваются с обратной стороны магазина.

Контроль продолжается

Очереди, по-прежнему, контролируются работниками спецслужб. «В Дашогузе, за каждой очередью наблюдают 4 представителя дорожной полиции, 5 работников полиции и 2 представителя службы национальной безопасности», - рассказал источник из Дашогуза.

В последнее время, туркменские власти усилили контроль за людьми, стоящими в очередях в продовольственных магазинах. В каждой очереди помимо работников полиции в форме, контроль осуществляется работниками службы национальной безопасности в гражданской одежде. Работникам государственных организаций присутствовать в очередях запрещено, а в случае их обнаружения им грозит увольнение с работы.

Также туркменские власти проводят различные мероприятия с целью предотвращения фотографирования очередей. Жители Ашхабада сообщают, что в очередях возможность пользоваться мобильными телефонами сильно ограничена.

«Когда я стояла в очереди за сахаром попыталась воспользоваться мобильным телефоном. Вдруг, неожиданно, передо мной возник человек в гражданской одежде и спросил: «Что ты делаешь? Покажи телефон», и попытался отнять мой телефон», - рассказала жительница Ашхабада.

Меры по продовольственному обеспечению в столице, а также контролю за очередями работниками служб национальной безопасности, последовали вслед за требованиям президента Бердымухамедов о создании продовольственного изобилия в стране в преддверии Нового Года.