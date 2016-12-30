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  30 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Совет улемов Таджикистана разрешил дарить детям новогодние подарки
CA-NEWS (TJ) - Совет улемов Исламского центра Таджикистана заявляет, что ничего зазорного в том, что таджики будут дарить своим детям новогодние подарки на праздник Новый год, который в стране является законным, нет.

В рубрике «вопросы-ответы» на сайте Совета улемов один из посетителей опубликовал вопрос: «Можно ли купить для детей младшего возраста новогодний подарок к Новому году, и не противоречит ли это правилам Шариата?».

На этот вопрос Совет улемов ответил, что ничего плохого в том, что родители в Новогодние дни будут дарить подарки своим детям, нет. «Отмечать Новый год – это традиция, а не поклонение», - сообщается в ответе Совета улемов.

При этом, Совет улемов добавляет, что радовать ребенка можно не обязательно в определенные праздничные дни. «Если есть возможность, дарите детям подарки в любое время», - отмечает Совет улемов.

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