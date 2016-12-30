160 пассажиров не вылетели из «Пулково» в Душанбе из-за конфликта авиавластей России и Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Заложниками конфликта авиавластей России и Таджикистана стали около 160 пассажиров. Среди тех, кто все еще ждет вылета в Душанбе в аэропорту "Пулково" Санкт-Петербурга много мигрантов, женщин и детей, сообщает 29 декабря таджикская служба радио Свобода «Озоди».

Абуали, один из пассажиров несостоявшегося рейса сообщил, что они должны были вылететь в Душанбе рейсом «Уральских авиалиний» в 22 часа ночи, но сотрудники авиакомпании сначала сообщили о задержке рейса, а потом просили пассажиров вернуть авиабилеты.

«Условия ужасные, сотрудники авиакомпании грубят, пассажирам не предоставлены прохладительные напитки и горячее питание, о гостинице никто и не мечтает. Но все это можно вытерпеть, но труднее неясность - сотрудники авиакомпании не желают прояснить ситуацию и говорят, что вас «кинули» ваши власти», - говорит Абуали.

По словам собеседника, он вынужден был вернуть авиабилет, но в авиакомпании сказали, что деньги можно получить лишь через 30 дней. «Я не знаю, что делать, я уже 18 часов на ногах, очень устал. Неужели мы не может добраться до своей родины? Власти нами не интересуются, они могли бы отправить в аэропорт консула, чтобы он выяснил ситуацию с полетом».

В посольстве Таджикистана в Москве сообщили, что об отмене рейса Санкт-Петербург-Душанбе им известно. Но, по словам Сарвара Бахти, пресс-секретаря посольства, они не знают о причинах отмены рейса авиакомпании «Уральские авиалинии». «Почетный консул Таджикистана в Санкт-Петербурге сейчас находится в аэропорту, и он должен выяснить все обстоятельства, связанные с отменой рейса в Душанбе», - сказал таджикский дипломат.

Конфликт между Москвой и Душанбе возник из-за того, что Таджикистан отказал российской авиакомпании «Ямал» в осуществлении зимой 2016-2017 годов полетов из международного аэропорта «Жуковский» в города Таджикистана.

На прошлой неделе Минтранс России после того как переговоры с делегацией Таджикистана завершились безрезультатно, приостановил полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» из Душанбе в российские регионы. Сразу после этого власти Таджикистана заявили, что они в ответ запретят авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнять рейсы в Душанбе из Краснодара, Красноярская, Уфы и Челябинска. Но в начале этой недели министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода в беседе с изданием сказал, что авиавласти Таджикистана решили воздержаться от запрета полетов в страну российской авиакомпании «Уральские авиалинии» в ответ на запрет полетов авиакомпании «Сомон Эйр» в регионы России. «Запрет полетов в Таджикистан авиакомпании «Уральские авиалинии» мог бы усложнить жизнь нашим соотечественникам, работающим в России. Исходя из-того, что накануне Нового года тысячи таджикских мигрантов собираются вернуться на родину, Минтранс решил пока воздержаться от ответных мер», - заявил Ганджалзода.

Как сообщает Минтранс Таджикистана, о запрете полетов лайнеров авиакомпании «Уральские авиалинии» из Москвы и Санкт-Петербурга и речи не было.

Пока стороны конфликта не идут на уступки. В российском Минтрансе заявляют, что, в соответствии с решением правительства РФ, «Жуковский» - это самостоятельный международный аэропорт, который не относится к столичным. Под действие двусторонних соглашений межу Россией и Таджикистаном, которые устанавливают квоты на количество перевозчиков и количество рейсов между двумя странами, попадают перелеты из Московского авиаузла (в него входят международные аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково»), при полетах не из московских аэропортов квоты не устанавливаются, говорят авиавласти РФ.

В Минтрансе Таджикистана же заявляют, что наличие на маршрутах двух российских авиакомпаний (кроме «Ямала» были допущены «Уральские авиалинии») нарушает паритет между государствами. «Жуковский» является аэропортом Московского авиационного узла, а значит, международные рейсы из него должны быть ограничены межправительственными соглашениями, которые предусматривают паритетные условия выполнения полетов, т.е. равное количество частот/авиакомпаний от каждой страны, заявил Шерали Ганджалзода.

Но в Минтрансе РФ в ответ говорят, что ни единого упоминания о «паритете» в Соглашении о воздушном сообщении (СВС) и последующих договоренностях между РФ и Таджикистаном нет.

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