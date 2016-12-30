Туркменистан готовится к председательству в Международном фонде спасения Арала

CA-NEWS (TM) - На период 2017-2019 годы полномочия председательства в Международном фонде спасения Арала (МФСА) на ротационной основе переходят от Узбекистана к Туркменистану, сообщает газета «Туркменистан: золотой век».

В течение этого времени страна будет координировать совместную работу и создаст условия для принятия согласованных решений по всему спектру экологических и водохозяйственных вопросов, связанных с проблематикой Аральского моря.

В соответствии с Постановлением президента Туркменистана создана рабочая комиссия по вопросам председательства нашей страны в МФСА, утверждён её состав.

С целью преодоления экологического кризиса и улучшения социально-экономического положения в бассейне Аральского моря в 1993 году был создан Международный фонд спасения Арала. Его учредителями стали Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

«Туркменистан осуществляет активное региональное межгосударственное взаимодействие под эгидой МФСА, в рамках которого было подписано несколько правовых документов в области охраны окружающей среды», - рассказывает руководитель Секретариата МКУР Батыр Мамедов. - МФСА играет ключевую роль в привлечении средств для подготовки и реализации Программы бассейна Аральского моря (ПБАМ)».

Предыдущая программа ПБАМ-3 была рассчитана на 2011-2015 годы и включала четыре основных направления: интегрированное управление водными ресурсами, экологическое, социально-экономическое, а также совершенствование институционально-правовых механизмов. Теперь предполагается разработка новой программы совместно с МКВК, МКУР, национальными экспертами стран Центральной Азии в партнерстве с международными организациями. Цель программы – улучшение экологической и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря.

Первостепенными задачами фонда остаются выработка взаимоприемлемого механизма по комплексному использованию водных ресурсов и охране окружающей среды, сокращению губительного воздействия экологического кризиса на окружающую природную среду и жизнедеятельность человека, сохранения биологического фонда Приаралья. Задача страны-председателя – координация всей проводимой работы, нацеленной на улучшение социально-экономической и экологической обстановки в зоне бассейна Аральского моря и устойчивое использование её природных ресурсов. В частности, речь идёт о разработке ПБАМ, поддержке региональных программ и проектов по комплексному использованию водных ресурсов, содействии в совершенствовании договорно-правовой базы МФСА, обмене информацией. Координирующая деятельность Туркменистана в ходе председательства в МФСА будет заключаться и в расширении сотрудничества с крупнейшими международными организациями, прежде всего, ООН, ее специализированными агентствами и учреждениями в области экологии и устойчивого развития, отмечает издание.