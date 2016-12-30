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  30 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Фоторепортаж: Ташкент готовится к Новому году

CA-NEWS (UZ) - Новогоднее настроение создает не только предпраздничная суматоха, зимняя погода,  но и украшение улиц. В соцсетях узбекистанцы делятся фотографиями предновогоднего Ташкента.

Витрины магазинов, центральные улицы, площади, дома и здания госучреждений облачились в сказочные наряды, создавая горожанам праздничное настроение.

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Фото из соцсетей. Автор Алла Гажева

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