Фоторепортаж: Ташкент готовится к Новому году
- Узбекистан, общество
- 11:33, 30 декабря 2016
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- Обновлено: 12:15, 30 декабря 2016
CA-NEWS (UZ) - Новогоднее настроение создает не только предпраздничная суматоха, зимняя погода, но и украшение улиц. В соцсетях узбекистанцы делятся фотографиями предновогоднего Ташкента.
Витрины магазинов, центральные улицы, площади, дома и здания госучреждений облачились в сказочные наряды, создавая горожанам праздничное настроение.
Фото из соцсетей. Автор Алла Гажева
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