Фоторепортаж: Ташкент готовится к Новому году

CA-NEWS (UZ) - Новогоднее настроение создает не только предпраздничная суматоха, зимняя погода, но и украшение улиц. В соцсетях узбекистанцы делятся фотографиями предновогоднего Ташкента.

Витрины магазинов, центральные улицы, площади, дома и здания госучреждений облачились в сказочные наряды, создавая горожанам праздничное настроение.

Фото из соцсетей. Автор Алла Гажева