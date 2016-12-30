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  30 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В честь Дня национальной независимости Монголии руководители страны возложили венки к памятнику госпечати

CA-NEWS (MNG) - 29 декабря Монголия отметило 105-ю годовщину национально-освободительного движения и возрождения независимости Монголии. Эта дата отмечается как национальный праздник и является официальным выходным днем, который отмечается с 2012 года.

Как сообщает Монцамэ, главы трёх ветвей власти - президент Монголии Ц.Элбэгдорж, спикер парламента М.Энхболд и премьер-министр Ж.Эрдэнэбат возложили венки к памятнику государственной печати.

В церемонии, которая прошла на площади позади Госрезиденции приняли участие члены парламента и правительства. Во время возложения венков к памятнику прозвучал Государственный гимн и был выстроен почётный караул.

В 1911 года 29 декабря была провозглашена независимость Монголии во главе теократическим монархом VIII Богд гэгээн (Богдо-хан) от двухвекового маньчжурского господства. VIII Богд Жавзандамба хутагт был провозглашен Ханом Монголии.

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