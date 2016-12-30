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  30 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Монголии сделало бесплатным ночной тариф на электроэнергию в Улан-Баторе для снижения смога

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии утвердило положение о сокращении ночного тарифа на электроэнергию для жилых районов до нуля. Как сообщает портал Gogo, это сделано для улучшения качества воздуха в Улан-Баторе.

Тариф будет с 21:00 до 06:00 часов по местному времени с 1 января с 2017 года.

В первую очередь тариф на электроэнергию станет бесплатным для более 146 тысяч жителей, проживающих в жилых районах столицы.

В Монголии, зима длится приблизительно 6 месяцев. Более 800 тыс жителей зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.

Ранее, сотни активистов приняли участие в митинге в столице Монголии Улан-Баторе, чтобы выразить недовольство недостаточными усилиями властей по борьбе с загрязнением воздух.

В ответ на призывы протестующих министр окружающей среды и туризма Оюнхорол Дуламсюрен заявил, что правительство в период с 2011 по 2015 год потратило более $37 млн. на решение проблемы. Он добавил, что еще $47 млн. на борьбу с загрязнением воздуха были потрачены международными спонсорами.

В свою очередь, премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат поручил ученым найти оптимальный вариант снижения смога в Улан-Баторе.

Напомним, в Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достиг критических значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, который является наиболее опасным для здоровья в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.

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Комментарии (1)
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AnukMonik
12:19, 30 декабря 2016
Ооо, великие монголы, где вы?
кто есть кто
Алыкулов Каныбек Мамытович
Экс-Директор Кыргызского научно-исследовательского проектного института по архитектуре и градостроительству
Осмонов Улукмырза
эксперт отдела по регулятивной реформе проекта САР – Проекта Правительства и центра ОБСЕ в Бишкеке
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заслуженный архитектор Киргизской ССР
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режиссер, оператор, член Союза кинематографистов КР
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режиссер, актер, член Союза кинематографистов КР
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