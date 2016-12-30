В Казахстане пешим нарядам полиции запретят останавливать автомобили

CA-NEWS (KZ) - Пешие наряды дорожно-патрульной полиции не смогут осуществлять надзор за дорожным движением с 2017 года, cообщил первый заместитель Комитета административной полиции МВД РК Алибек Кениспаев в ходе в пятницу.

«Со следующего года мы полностью переходим на метод автопатрулирования. То есть надзор за дорожным движением будет полностью осуществляться автопатрулями в режиме постоянного движения либо остановки в местах аварийно опасных участков. При этом пешие наряды дорожно-патрульной полиции надзор за дорожным движением осуществлять не будут», - цитирует его слова Tengrinews.kz.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2017 года казахстанские полицейские перестанут использовать в работе жезлы. Остановка будет производиться только жестом рук с одновременной подачей свистка либо использованием специальных звуковых и световых сигналов громкоговорящих устройств, установленных на патрульных автомашинах, а также в режиме автопатрулирования.

Как пояснил Алибек Кениспаев, МВД Казахстана руководствуется опытом стран Европы и США, где жезлы сотрудниками полиции не применяются. В ночное время полицейские будут регулировать дорожное движение с использованием светоотражающих жилетов.