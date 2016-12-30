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  30 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе открылась выставка посвященная последнему хану Монголии (фото)

CA-NEWS (MNG) - По случаю 105-й годовщины национально-освободительного движения и восстановления независимости Монголии 29 декабря в Улан-Баторе открылась выставка на тему «Последний император Монголии VIII Богдо Джебдзун-Дамба-хутухта», сообщает ARD.

Данную выставку Дворец-музей Богдо Гэгэна организовал совместно с Институтом культуры и знаний при центральном буддийском монастыре Гандантэгчилэн.

На выставке представлены редкие экспонаты, фотографии из коллекции музея VIII Джебдзун-Дамба-хутухта и его супруги, а также личные вещи императрицы Дондогдулам.

Богдо-хан в 1911 году стал вождём национальной революции, установившей независимость Монголии от Китая и установил в стране теократическое правление. В 1919 году он был отстранен от власти после взятия монгольской столицы китайскими войсками, но освобождён и восстановлен на троне бароном Унгерном. После Монгольской народной революции (1921) вплоть до своей смерти (1924) являлся монархом с ограниченными правами.

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