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  30 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане в преддверии Нового года усилены меры безопасности
CA-NEWS (UZ) - Правоохранительные органы Узбекистана реализуют план мероприятий по обеспечению общественной безопасности в праздничные дни, сообщают местные СМИ со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Саидкарима Нишонбоева.

«В достойном проведении праздника особое значение имеет сохранение спокойствия, укрепление правопорядка. В этом направлении в системе органов внутренних дел меры по обеспечению мира и безопасности в праздничные дни реализуются на основе утвержденного плана», – сказал Нишонбаев.

По его словам, места проведения праздничных мероприятий находятся в центре внимания работников сферы. «Проводятся специальные рейды по предупреждению нежелательных случаев, обеспечению безопасности», – отметил замминистра МВД.

При этом, как подчеркнул Нишонбоев, вопрос сохранения мирной и спокойной жизни народа «в нынешнее сложное время становится все более актуальным». «Для этого требуется быть всегда бдительными и внимательными, мобилизовать ради этого все усилия. Деятельность органов внутренних дел совершенствуется на этой основе», – сказал он.

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