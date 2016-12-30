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  30 декабря 2016
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Сменились заместители управляющего делами президента Казахстана
CA-NEWS (KZ) - смена властиПрезидента Казахстана Нурсултан Назарбаев своими распоряжениями назначил новых заместителей управляющего делами президента, сообщает 30 декабря пресс-служба Акорды.

Согласно тексту распоряжения, Мурзалин Малик назначен первым заместителем управляющего делами президента Казахстана, он также освобожден от должности заместителя управляющего делами президента, сменив на этой должности Дабыра Инкербаева, который ушел на пенсию.

Айтенов Мурат назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан. До этого он занимал должность руководителя аппарата управления делами президента (УДП). В настоящее время УДП возглавляет Абай Бисембаев, говорится в сообщении.

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