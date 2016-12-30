В парламенте Турции одобрили переход к президентской форме правления

CA-NEWS (CA) - В Турции парламентский комитет одобрил поправки в Конституцию, которые расширяют полномочия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и предполагают переход страны к президентской республике, сообщает агентство Anadolu.

Поправки предполагают, что пост премьер-министра будет устранен, а исполнительная власть перейдет президенту и вице-президенту. Кроме того, возраст кандидатов в депутаты снижается с 25 до 18 лет, а число парламентариев увеличивается с 550 до 600.

​Законопроект, представленный 316 членами правящей партией справедливости и развития, в течение девяти дней будет представлен в парламент.

Reuters отмечает, что для принятия поправок в Конституцию необходима поддержка 330 депутатов. Окончательное решение будет принято на референдуме, который может пройти в марте или апреле 2017 года.

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