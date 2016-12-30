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  30 декабря 2016
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Узбекские ковры представлены на выставке в Дубае

CA-NEWS (UZ) - Во Всемирном торговом центре в Дубае открылась крупная международная выставка-продажа Carpet and Art Oasis, на которой представлены товары из Узбекистана, Ирана, Азербайджана, Турции, Индии, Китая и других стран. Об этом сообщает kommersant.uz.

29 декабря в Дубае стартовала XXII выставка ковров Carpet and Art Oasis, сообщает emirates247.com. Мероприятие проходит во Всемирном торговом центре в рамках Дубайского торгового фестиваля и продлится до 15 января. Главная тема выставки — инновационные ткани.

В экспозиции представят свои стенды 45 компаний со всего мира, в том числе из Узбекистана, а также из Ирана, Пакистана, Афганистана, Азербайджана, Туркменистана, Турции, Индии, Кашмира, Китая. На 8000 кв. м выставки покажут около 200 тысяч шелковых и шерстяных ковровых изделий, 80% которых сотканы вручную. Как сообщили организаторы выставки, присутствуют и редкие старинные экземпляры, изготовленные несколько веков назад.

На территории экспозиции также работает импровизированная художественная галерея.

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