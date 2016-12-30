Ввод советских войск в Афганистан был ошибочным решением, - спецпредставитель президента России Замир Кабулов

CA-NEWS (CA) - Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов назвал ошибкой ввод советских войск в Афганистан.

«Признаю, что это было ошибочное решение, причем это была двойная ошибка. Во-первых, мы не должны были делать подобного шага. Во-вторых, войска надо было незамедлительно вывести из Афганистана сразу после ввода», - сказал спецпредставитель в интервью турецкому агентству Anadolu.

По его словам, присутствие советских войск в Афганистане воспринималось как препятствие на пути развития СССР. «Ввод войск в Афганистан усугубил некоторые проблемы. Но связывать экономические проблемы того времени только с расходами на операцию в Афганистане было бы неверно. У СССР были внутренние проблемы», - отметил Кабулов.

По словам спецпредставителя президента РФ, Вашингтон должен изменить свою точку зрения на процессы в Афганистане, в том числе по направлениям, которые считают важными такие региональные игроки, как Россия, Китай, Иран и Пакистан.

«Еще в самом начале вывода американских войск из Афганистана, который анонсировал Барак Обама, российские военные эксперты проанализировали ситуацию. Учитывая имеющуюся инфраструктуру, США смогут за две-четыре недели разместить на базах в Афганистане 100 тысяч военных», - сказал Кабулов.

По его словам, прошло лишь 20 лет со времени окончания «холодной войны» между США и СССР, которая длилась намного дольше.

Говоря о событиях апреля 1978 года, когда в результате военного переворота в Афганистане было свергнуто правительство Мухаммеда Давуда, Кабулов отметил, что СССР не имеет к перевороту никакого отношения.

«Это событие стало сюрпризом и для Москвы. Тогда нас устраивало правление Захир-шаха, так как этот монарх тесно сотрудничал с Москвой. Учитывая это, нам незачем было менять власть в Афганистане», - отметил Кабулов.

Директор департамента напомнил, что афганских моджахедов поддерживали все, включая США и Саудовскую Аравию, что усилило их позиции.

По его словам, советская пропаганда утверждала, что СССР якобы пытается уничтожить ислам в Афганистане. По словам Кабулова, поэтому часть жителей Саудовской Аравии, где нет и намека на демократию, покидала страну для участия в джихаде в Афганистане.

Спецпредставитель также коснулся вопроса идеологии движения «Талибан». «Талибы уже не выступают с позиции всемирного джихада. Они жалеют, что пошли по пути Усамы бен Ладена», - сказал Кабулов. По его словам, у Москвы нет мирного плана по Афганистану.

При этом глава департамента считает, что сторонами мирного урегулирования в Афганистане должны быть власти страны и движение «Талибан».

Спецпредставитель также акцентировал внимание на угрозе террористов «Аль-Каиды». «Угроза «Аль-Каиды» не исчезла полностью, а только уменьшилась. К примеру, их противник — «Исламское государство» - действует более продуманно, так как сделал выводы из ошибок «Аль-Каиды», - отметил Кабулов.