В Индии в ходе демонетизации изъяты неучтенные деньги и ценности на $700 млн

- Индийские правоохранители конфисковали в ходе демонетизации, объявленной в начале ноября, неучтенные "черные наличные" в старых и новых банкнотах, а также золотые слитки и ювелирные украшения на общую сумму более $708 млн. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

Сегодня завершается период, когда граждане Индии могут официально обменять выведенные в начале ноября из обращения старые банкноты на имеющие хождение купюры. Все эти месяцы полиция выявляла тех, кто пытался обменять "черные деньги", минуя официальные каналы. За это время были конфискованы старые банкноты на сумму 41,7 млрд рупий ($612,4 млн), золотые и ювелирные изделия на сумму 5,5 млрд рупий ($80,5 млн), были найдены и более миллиарда рупий уже в новых банкнотах ($15,4 млн).

8 ноября премьер-министр Нарендра Моди объявил о начале денежной реформы. Было прекращено хождение самых популярных и самых крупных купюр номиналом в 500 и 1000 рупий (эквивалент $7,5 и $15) в рамках борьбы с фальшивомонетчиками и коррупционерами. На эти купюры приходилось около 86% наличных средств, обращавшихся в стране. Вводятся новые банкноты в 500 и 2000 рупий, обмен старых денег на новые строго ограничен, а при конвертации более 250 тыс. рупий необходимо представить официальные подтверждения происхождения финансов.

Многие состоятельные люди, у которых на руках оказались большие суммы неучтенных средств, скупают золото и ювелирные украшения, пытаются обменивать старые банкноты неофициальным путем.

В ответ власти проводят обыски и конфискации в представительствах банков и компаний, которые подозреваются в отмывании "черных денег".

Правительство также приняло постановление, по которому до 31 марта еще можно обменять старые банкноты "при наличии уважительных причин, не позволивших сделать это раньше": болезнь, командировка и т.п. По истечении этого срока обнаружение у кого-либо более 10 старых купюр будет официально считаться преступлением.