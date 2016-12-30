Госслужащим Казахстана напомнили о скромном поведении при праздновании Нового года

CA-NEWS (KZ) - Глава департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области Бахтияр Камалов напомнил госслужащим о недопустимости вызывающего поведения в праздничные дни.

«На Новый год госслужащий не должен чем-то выделяться. У нас есть определенные ограничения. Не должен где-то в обществе, на мероприятии вести себя вызывающе или чем-то отличаться. Быть скромным», - сказал он на брифинге в пятницу.

По его словам, поступая на госслужбу, человек сразу берет на себя ответственность. «Практически каждый день мы проводим работу по соблюдению этики. Начиная от отношения к своей работе до внешнего вида. По проведению мероприятий, госслужащие такие же люди, единственная особенность - он находится на государственной службе и должен строго соблюдать кодекс чести», - подчеркнул глава ведомства.

Камалов также добавил, что госслужащим никто не вправе запрещать отмечать Новый год в кругу друзей и семьи.