Назарбаев и Путин обсудили проведение сирийских переговоров в Астане

CA-NEWS (KZ) - Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и России Владимир Путин обсудили вопросы проведения в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию, сообщает 30 декабря пресс-служба Кремля.

«Обсуждались вопросы, касающиеся планируемого проведения в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию, а также итоги состоявшихся в Санкт-Петербурге саммитов Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президенты России и Сирии обсудили проведение мирных переговоров в Астане.