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  30 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-глава МИД Казахстана Ерлан Идрисов назначен послом в Великобритании

CA-NEWS (KZ) - Экс-министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов назначен послом в Великобритании, сообщает 30 декабря пресс-служба Акорды.

«Президент Казахстана сообщил о назначении Ерлана Идрисова послом Республики Казахстан в Великобритании, поблагодарил его за проделанную работу на посту руководителя ведомства», - говорится в сообщении.

Назарбаев подчеркнул, что в условиях кризисных явлений и изменившейся глобальной ситуации перед МИДом стоит много новых задач, требующих новых подходов".

Напомним, с 2002-2007 года Ерлан Идрисов уже занимал должность посла Казахстана в Великобритании и Северной Ирландии, а также Швеции, Норвегии и Ирландии по совместительству.

Работал в должности министра иностранных дел РК в 1999-2002 и 2012-2016 годах.

28 декабря был освобожден от должности министра. На его место был назначен Кайрат Абдрахманов с марта 2011 года занимавший должность посла Казахстана в Австрии.

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