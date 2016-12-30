Китайские инвестиции в экономику Казахстана достигают $20 млрд, - генконсул КНР в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Генеральный консул Китая в Алматы Чжан Вэй в интервью газете «Деловой Казахстан» заявил, что КНР уже стала крупнейшим инвестором Казахстана.

По его словам, китайские инвестиции в экономику Казахстана достигают $20 млрд., из них $5 млрд. - прямые инвестиции.

Консул сообщил, что товарооборот между двумя странами в 2015 году достиг $14,3 млрд. Это 20 процентов внешней торговли Казахстана.

«Казахстан - крупнейший торговый партнер Китая в Центральной Азии и второй - среди стран СНГ. Это также один из результатов, которых достиг суверенный Казахстан за четверть века своей независимости и спустя 25 лет после установления дипломатических отношений с Китаем», - отметил Вэй.