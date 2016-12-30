В Узбекистане внедрена услуга по отправке пассажирской таможенной декларации он-лайн

CA-NEWS (UZ) - На Едином портале интерактивных государственных услуг Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан реализована новая интерактивная услуга по заполнению и отправке пассажирской таможенной декларации. Услуга доступна для физических лиц, пересекающие границу Республики Узбекистан.

Услуга предоставляется на бесплатной основе. При отправке электронного заявления через Единый портал, предоставление документов не требуется. Данная услуга предоставляется в режиме электронной очереди обращений пользователей.

В качестве результата, заявитель получает заполненную форму пассажирской таможенной декларации с идентификационным кодом, автоматически формируемый системой, сообщили в информационной службе министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций РУз.

На ЕПИГУ внедрена новая услуга по заполнению и отправке пассажирской таможенной декларации

Главная Пресс-центр На ЕПИГУ внедрена новая услуга по заполнению и отправке пассажирской таможенной декларации

На Едином портале интерактивных государственных услуг Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан реализована новая интерактивная услуга по заполнению и отправке пассажирской таможенной декларации. Услуга доступна для физических лиц, пересекающие границу Республики Узбекистан.

Согласно постановлению Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан «Об утверждении инструкции о порядке заполнения и оформления пассажирской таможенной декларации», услуга предоставляется на бесплатной основе. При отправке электронного заявления через Единый портал, предоставление документов не требуется. Данная услуга предоставляется в режиме электронной очереди обращений пользователей.

В качестве результата, заявитель получает заполненную форму пассажирской таможенной декларации с идентификационным кодом, автоматически формируемый системой.