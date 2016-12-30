В отношении экс-министра национальной экономики Казахстана проводятся следственные мероприятия, - Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - В отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева проводятся следственные мероприятия. Об этом 30 декабря на встреч с руководством МИД Казахстана заявил президент Нурсултан Назарбаев, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Министр национальной экономики Куандык Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек». В настоящее время в его отношении проводятся следственные мероприятия. Новым руководителем министерства национальной экономики назначен Тимур Сулейменов. Полагаю, что он справится с поставленными перед ним задачами», - отметил глава государства.

В настоящее время текст выступления, размещенный на сайте Акорды отредактирован. Данный отрывок был удален из выступления.

Ранее, новым министром национальной экономики Казахстана был назначен Тимур Сулейменов.

Напомним, в середине ноября этого года Национальным бюро по противодействию коррупции было начато досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек DEVELOPMENT», входящего в состав НУХ «Байтерек». Следствием установлено, что должностные лица АО «Байтерек DEVELOPMENT» Джакупов А. (заместитель председателя правления), Айтимбетов Б. (руководитель Департамента Дирекции государственно-частного партнерства) и Сариев Г. (управляющий директор) наладили коррупционную схему систематического получения взяток в особо крупных размерах за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы «Нұрлы жол».