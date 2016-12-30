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  30 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-заместителя министра общественной безопасности Китая обвинили во взяточничестве

CA-NEWS (CA) - В Китае предъявили обвинения в коррупции бывшему заместителю министра общественной безопасности Ма Цзяню, сообщает Би-би-си.

Его обвиняют во взятках и превышении должностных полномочий. По данным следствия, он помогал бизнесу своих родственников.

Ма стал вторым высокопоставленным чиновником министерства общественной безопасности, против которого расследуют дело о коррупции.

В 2015 году бывшего главу спецслужбы Чжоу Юнкана приговорили к пожизненному заключению, а в 2016 году к различным тюремным срокам были приговорены члены его семьи.

Расследование против Ма началось в январе 2015 года, тогда же он был исключен из партии.

Как сообщает Reuters, министерство общественной безопасности страны является влиятельной спецслужбой, следящей за гражданами Китая и иностранцами. Это одно из самых закрытых ведомств, у которого нет своего официального представителя и даже сайта.

Источник агентства сообщил, что Ма более 30 лет проработал в министерстве, где курировал контрразведку. В основном он работал с иностранными дипломатами, бизнесменами и журналистами.

С приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина в Китае началась масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой были выдвинуты обвинения против многих высокопоставленных чиновников.

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