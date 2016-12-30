64-летняя жительница Китая родила мальчика
- Азия и мир, общество
- 17:36, 30 декабря 2016
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CA-NEWS (CA) - В Китае 64-летняя жительница родила ребенка, сообщает в пятницу газета «Жэньминь жибао».
По данным издания, 64-летняя жительница китайского города Чанчунь родила мальчика весом 3,7 кг путем кесарева сечения.
Женщина решила стать матерью после смерти своего единственного ребенка. Через десять лет после менопаузы, она успешно забеременела при помощи технологии «ребенок из пробирки».
По словам врача, на сегодняшний день она стала самой пожилой роженицей в Китае.
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