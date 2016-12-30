Федеральная трасса «Енисей» в Туве пройдет до границы с Монголией

CA-NEWS (MNG) - Федеральная автодорога М-54 "Енисей" в Туве с 1 января 2017 года изменит свое направление, она пройдет через значительную часть территории республики до пункта пропуска "Хандагайты - Боршо" на границе с Монголией, сообщил ТАСС глава республики Шолбан Кара-оол.

"Переадресация (изменение направления — ред.) произошла, и я надеюсь, что с 1 января 2017 года она начнет действовать", - сказал Кара-оол.

Сейчас "Енисей" идет от Красноярского края с севера на юг, через города Туран, Кызыл, Самагалтай, Эрзин и до монгольской границы. "М-54 подходит к границе Монголии, и там бурьян. До ближайшего населенного пункта 130 километров", - отметил Кара-оол.

После переадресации федеральная трасса пойдет от Кызыла до города Чадан (в настоящий момент региональная дорога А-62) и до Хандагайты (А-163) по 12 районам Тувы, в которых живет 60% населения региона. Прежний федеральный участок будет передан на баланс республики.

По оценке властей Тувы, это увеличит внешнеторговый оборот республики более чем в восемь раз, грузопоток - в шесть раз, в частности, Красноярский край мог бы воспользоваться трассой для вывоза своей продукции в Китай и Монголию.