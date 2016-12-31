В крупных городах мира усилены меры безопасности в связи с новогодними торжествами

- Власти многих крупных городов по всему миру сосредоточили свои усилия на мерах безопасности во время многолюдных новогодних мероприятий.

Во многих европейских городах безопасность усилена из-за произошедшей 19 декабря на Рождественской ярмарке в Берлине террористической атаки. Напомним, что там водитель грузовика намеренно направил машину в гущу людей, убив 12 человек. Теракты произошли также в других европейских городах в течение 2016 года.

В столице Германии бетонные заграждения и броневики выставлены у традиционного места проведения новогодних торжеств, Бранденбургских ворот, чтобы защитить собравшихся там берлинцев и гостей германской столицы.

Париж в этом году вновь отменил фейерверк у Эйфелевой башни, однако y Елисейских полей будет установлен экран для трансляций, охраняемый вооруженными солдатами. Вокруг также будут выставлены транспортные заграждения.

В центре Лондона вооруженные полицейские будут нести дежурство в поездах метро. Вооруженные сотрудники полиции охраняют лондонский метрополитен уже несколько лет, однако теперь они впервые будут находиться в пассажирских поездах, доставляющих людей к Трафальгарской площади и берегу реки Темзы, где будут проходить основные новогодние торжества.

Власти Нью-Йорка установили десятки самосвалов с песком у небоскребов в районе площади Таймс-сквер на Манхэттене. Грузовые автомобили станут защитным барьером для более, чем миллиона людей, которые, как ожидается, придут на площадь, чтобы полюбоваться фейерверком и встретить наступление Нового 2017-го года.

Одними из первых на планете Новый год встретят жители Австралии, где сейчас середина лета. Гавань Сиднея, где пройдут торжества, будет охраняться дополнительно 2 тысячами сотрудников полиции. В качестве мобильных барьеров для защиты людей будут использоваться автобусы.