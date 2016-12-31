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  31 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев определил цели МИД и посольств Казахстана за рубежом на 2017 год
CA-NEWS (KZ) - назарбаевПрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с руководством МИД обнародовал цели ведомства и посольств страны за рубежом на 2017 год, сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи глава государства представил нового министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова.

Назарбаев подчеркнул, что в условиях кризисных явлений и изменившейся глобальной ситуации перед МИД Казахстана стоит множество новых задач, требующих новых подходов.

«Уже с первого января Казахстан приступит к работе в Совбезе ООН. Избрание в непостоянные члены этой структуры является подтверждением уважения к нашей стране со стороны мирового сообщества. Это ответственная задача, требующая обеспечения глобального лидерства Казахстана в движении за безъядерный мир и других вопросах международной повестки», - отметил президент.

Глава государства также сообщил, что в январе Казахстан принимает 28-ю Всемирную зимнюю универсиаду, участниками которой станут представители многих стран.

Кроме того, президент акцентировал внимание на предстоящей в июне-сентябре международной выставке «Астана ЭКСПО-2017».

Назарбаев также отметил необходимость тщательной подготовки к проведению в ближайшей перспективе переговоров по сирийской проблеме в Астане.

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