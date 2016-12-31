Россия не вышлет дипломатов США в ответ на санкции

Россия не будет высылать американских дипломатов в ответ на выдворение российских из США, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Россия не будет создавать проблем для американских дипломатов, высылать их или запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники, говорится в заявлении.

Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, глава РФ пригласил на Новогоднюю и Рождественскую ёлку в Кремль.

Путин выразил сожаление в связи с тем, что администрация Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом. Тем не менее, президент России поздравил Обаму и его семью с наступающим Новым годом.

В заключение Путин также поздравил с Новым годом избранного президента Дональда Трампа и весь американский народ.