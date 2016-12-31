В результате двух взрывов в центре Багдада погибли 21 человек, более 40 человек ранены
- Азия и мир, происшествия
- 15:39, 31 декабря 2016
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CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 21 человек погиб в результате двух взрывов в центре Багдада, более 40 человек ранены, сообщают информационные агентства со ссылкой на местную полицию.
Сообщается, что оба взрыва прогремели на многолюдном рынке в районе Синак.
Как рассказал агентству Рейтер представитель МВД Ирака, одно взрывное устройство привел в действие смертник, другое было заложено неподалеку.
Ответственность за нападение взяли на себя боевики "Исламского государства" - запрещенной в России и других странах террористической организации.
Подконтрольное экстремистам новостное агентство Амак утверждает, что оба взрыва совершили смертники.
Сообщается, что оба взрыва прогремели на многолюдном рынке в районе Синак.
Как рассказал агентству Рейтер представитель МВД Ирака, одно взрывное устройство привел в действие смертник, другое было заложено неподалеку.
Ответственность за нападение взяли на себя боевики "Исламского государства" - запрещенной в России и других странах террористической организации.
Подконтрольное экстремистам новостное агентство Амак утверждает, что оба взрыва совершили смертники.
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