Первый продюсер The Beatles Алан Уильямс скончался на 87-м году жизни

- Первый продюсер группы The Beatles Алан Уильямс скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщила в субботу телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на заявление клуба "Джакаранда", в котором играли музыканты и первоначальным владельцем которого был сам Уильямс.Алан Уильямс родился 17 марта 1930 года в пригороде Ливерпуля. Продюсер работал с The Beatles с 1960 по 1961 год, организовав первые концерты группы в Гамбурге и Великобритании. В 1957 он основал клуб "Джакаранда", где потом выступали Пол Маккартни, Джон Леннон и однокурсник Леннона Стюарт Сатклифф.В марте этого года стало известно, что британский музыкальный продюсер Джордж Мартин, мировую известность которому принесла его работа с группой The Beatles, скончался в возрасте 90 лет.