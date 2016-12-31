Наступающий год не обещает существенных потрясений российскому рублю, - Reuters

- Азия и мир, экономика
- 15:45, 31 декабря 2016
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Тем не менее, даже при сохранении позитивных тенденций рубль вряд ли повторит свои исторические рекорды уходящего года (к последней неделе декабря плюс 20 процентов в паре с долларом и 26 процентов - в паре с евро), поскольку основной фактор поддержки и влияния, рост нефти, хотя и может продолжиться в следующем году, но в целом замедляется, скорее тяготея к стабильности в формирующихся диапазонах после реакции на заключение пакта об ограничение добычи. Последние дни нефть марки Brent пытается найти равновесие вблизи $55 за баррель.
В конце ноября страны ОПЕК договорились снизить добычу с 1 января 2017 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки, а в декабре к этому соглашению присоединился ряд стран, не входящих в картель, которые сократят добычу примерно на 0,6 миллиона. Ожидания этих соглашений и реакция на них во многом способствовали росту нефти с многолетних минимумов начала года на 45 процентов к концу декабря.
При этом остаются риски несоблюдения пакта, а также возможность его компенсации увеличением добычи американскими производителями, отмечает тем не менее Reuters.
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