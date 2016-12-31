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  31 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Наступающий год не обещает существенных потрясений российскому рублю, - Reuters
CA-NEWS (CA) - Наступающий год не обещает существенных потрясений российскому рублю, напротив, текущий набор факторов и рыночных ожиданий играет в перспективе на стороне российской валюты, как и возможные попытки руководства РФ избежать перед президентскими выборами 2018 года нестабильности на валютном рынке, которая всегда нервирует российский электорат. Об этом пишет Reuters.

Тем не менее, даже при сохранении позитивных тенденций рубль вряд ли повторит свои исторические рекорды уходящего года (к последней неделе декабря плюс 20 процентов в паре с долларом и 26 процентов - в паре с евро), поскольку основной фактор поддержки и влияния, рост нефти, хотя и может продолжиться в следующем году, но в целом замедляется, скорее тяготея к стабильности в формирующихся диапазонах после реакции на заключение пакта об ограничение добычи. Последние дни нефть марки Brent пытается найти равновесие вблизи $55 за баррель.

В конце ноября страны ОПЕК договорились снизить добычу с 1 января 2017 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки, а в декабре к этому соглашению присоединился ряд стран, не входящих в картель, которые сократят добычу примерно на 0,6 миллиона. Ожидания этих соглашений и реакция на них во многом способствовали росту нефти с многолетних минимумов начала года на 45 процентов к концу декабря.

При этом остаются риски несоблюдения пакта, а также возможность его компенсации увеличением добычи американскими производителями, отмечает тем не менее Reuters.

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