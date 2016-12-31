Пан Ги Мун покинул пост генсека ООН

CA-NEWS (CA) - Генсек ООН Пан Ги Мун покинул свой пост после 10 лет работы.

Генсек поблагодарил сотрудников ООН, которые собрались, чтобы попрощаться с ним в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

- Я чувствую себя немного как Золушка. Завтра в полночь для меня всё изменится!, - сказал Пан Ги Мун во время своей эмоциональной прощальной речи, поблагодарив коллег за совместную работу.

Действующий генсек организации подчеркнул, что считает привилегией возможность возглавлять организацию, задача которой - регулировать глобальные конфликты и помогать страдающим.

— Никогда не сдавайтесь, продолжайте мечтать, верить и усердно работать для достижения прогресса. Я очень горд называть вас своими коллегами, — сказал генсек.

Пан Ги Мун встретит Новый год на праздничной церемонии в Нью-Йорке.

Новый генсек организации Антониу Гутерриш вступит в должность первого января 2017 года.

Антониу Гутерриш будет занимать пост Генсека ООН с января 2017 по 31 декабря 2021 годов.

Он родился в 1949 году в Лиссабоне. Окончил Высший технический институт, в котором позже преподавал (1973-1975 годы).

В 1974 году Гутерриш занялся политикой, став членом Социалистической партии Португалии. В 1992 году Гутерриш становится генеральным секретарем партии.

С 1995 по 2002 годы он возглавляет правительство Португалии. Работая на посту премьера в первый срок, Гутерриш провел экономические реформы и укрепил позиции Португалии на международной арене.

В 1999 году он одержал победу на выборах, став во второй раз премьером Португалии. Однако разногласия внутри Социалистической партии и ее неудачное участие в выборах в местные органы власти привели в 2001 году к отставке Гутерриша.

В 1999-2005 годах он возглавлял Социалистический интернационал.

Антониу Гутерриш работал на посту Верховного комиссара ООН по делам беженцев в 2005-2015 годах - в самый тяжелый период гуманитарного кризиса в мире после Второй мировой войны.

За последние шесть лет его активная деятельность направлена на организацию помощи ООН миллионам сирийским беженцев.