РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Пан Ги Мун покинул пост генсека ООН

CA-NEWS (CA) - пангимун Генсек ООН Пан Ги Мун покинул свой пост после 10 лет работы.

Генсек поблагодарил сотрудников ООН, которые собрались, чтобы попрощаться с ним в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

- Я чувствую себя немного как Золушка. Завтра в полночь для меня всё изменится!, - сказал Пан Ги Мун во время своей эмоциональной прощальной речи, поблагодарив коллег за совместную работу.

Действующий генсек организации подчеркнул, что считает привилегией возможность возглавлять организацию, задача которой - регулировать глобальные конфликты и помогать страдающим.

— Никогда не сдавайтесь, продолжайте мечтать, верить и усердно работать для достижения прогресса. Я очень горд называть вас своими коллегами, — сказал генсек.

Пан Ги Мун встретит Новый год на праздничной церемонии в Нью-Йорке.

Новый генсек организации Антониу Гутерриш вступит в должность первого января 2017 года.гуттериш

Антониу Гутерриш будет занимать пост Генсека ООН с января 2017 по 31 декабря 2021 годов.

Он родился в 1949 году в Лиссабоне. Окончил Высший технический институт, в котором позже преподавал (1973-1975 годы).

В 1974 году Гутерриш занялся политикой, став членом Социалистической партии Португалии. В 1992 году Гутерриш становится генеральным секретарем партии.

С 1995 по 2002 годы он возглавляет правительство Португалии. Работая на посту премьера в первый срок, Гутерриш провел экономические реформы и укрепил позиции Португалии на международной арене.

В 1999 году он одержал победу на выборах, став во второй раз премьером Португалии. Однако разногласия внутри Социалистической партии и ее неудачное участие в выборах в местные органы власти привели в 2001 году к отставке Гутерриша.

В 1999-2005 годах он возглавлял Социалистический интернационал.

Антониу Гутерриш работал на посту Верховного комиссара ООН по делам беженцев в 2005-2015 годах - в самый тяжелый период гуманитарного кризиса в мире после Второй мировой войны.

За последние шесть лет его активная деятельность направлена на организацию помощи ООН миллионам сирийским беженцев.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com