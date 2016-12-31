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  31 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В Сети появилось видео предновогодней Астаны
CA-NEWS (KZ) - Аким столицы Казахстана Асет Исекешев на своей странице в Facebookопубликовал видео с высоты птичьего полета с предновогодней Астаной.

На кадрах запечатлен Ледовый городок, площадь перед акиматом, набережная столицы и другие места, где установлены новогодние елки.

«Дорогие жители и гости столицы! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и удачи во всем, исполнения всех намеченных планов! Пусть реализуются все ваши мечты и надежды!», - написал Исекешев.

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