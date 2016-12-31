РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Шавкат Мирзиёев встретился с ведущими представителями науки
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 декабря встретился с ведущими представителями науки страны, сообщило УзА. Во встрече приняли участие члены правительства, руководители министерств и ведомств, государственных и общественных организаций, коммерческих банков, члены Академии наук, ректоры высших учебных заведений.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что само время требует поднять на новый уровень развития все сферы жизни, в том числе науку, без которой трудно решать стоящие перед обществом актуальные задачи. Всесторонняя поддержка науки и ученых — одна из приоритетных задач государства, отметил он.

Недавно был издан указ Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию и стимулированию деятельности академиков Академии наук Республики Узбекистан», которым определен ряд важных мер по развитию и укреплению научного потенциала.

«Занятие наукой, открытие и изобретение нового — чрезвычайно кропотливый труд, — сказал Президент. — Поэтому труд наших ученых, самоотверженно работающих в этой сложной сфере, заслуживает всяческой поддержки».

В развитии науки важную роль играют фундаментальные исследования. Через них осваиваются новые знания и формируются теории, создается прочная основа для перспективных прикладных исследований и инновационных разработок, говорилось на встрече.

В Узбекистане много ученых с высоким потенциалом, получивших мировое признание. Они должны создавать свои школы. Необходимо коренное совершенствование первого этапа воспитания кадров с высоким потенциалом — школьного образования. Важно обеспечить непрерывность процесса подготовки научных кадров и высококвалифицированных специалистов. «Мы ничего не пожалеем на эти цели», — сказал глава государства.

Представители сферы подчеркивали, что выдвинутые на предвыборных встречах Шавката Мирзиёева предложения, в том числе по созданию современных технопарков, Инновационного центра в Академгородке со статусом свободной экономической территории, будут способствовать повышению конкурентоспособности научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений и промышленных предприятий.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com