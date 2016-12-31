Шавкат Мирзиёев встретился с ведущими представителями науки

- Узбекистан, политика
- 15:53, 31 декабря 2016
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Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что само время требует поднять на новый уровень развития все сферы жизни, в том числе науку, без которой трудно решать стоящие перед обществом актуальные задачи. Всесторонняя поддержка науки и ученых — одна из приоритетных задач государства, отметил он.
Недавно был издан указ Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию и стимулированию деятельности академиков Академии наук Республики Узбекистан», которым определен ряд важных мер по развитию и укреплению научного потенциала.
«Занятие наукой, открытие и изобретение нового — чрезвычайно кропотливый труд, — сказал Президент. — Поэтому труд наших ученых, самоотверженно работающих в этой сложной сфере, заслуживает всяческой поддержки».
В развитии науки важную роль играют фундаментальные исследования. Через них осваиваются новые знания и формируются теории, создается прочная основа для перспективных прикладных исследований и инновационных разработок, говорилось на встрече.
В Узбекистане много ученых с высоким потенциалом, получивших мировое признание. Они должны создавать свои школы. Необходимо коренное совершенствование первого этапа воспитания кадров с высоким потенциалом — школьного образования. Важно обеспечить непрерывность процесса подготовки научных кадров и высококвалифицированных специалистов. «Мы ничего не пожалеем на эти цели», — сказал глава государства.
Представители сферы подчеркивали, что выдвинутые на предвыборных встречах Шавката Мирзиёева предложения, в том числе по созданию современных технопарков, Инновационного центра в Академгородке со статусом свободной экономической территории, будут способствовать повышению конкурентоспособности научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений и промышленных предприятий.
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