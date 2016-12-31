Новогодний хит Джорджа Майкла "Last Christmas" впервые попал в топ-10 британских чартов
- Азия и мир, общество
- 16:00, 31 декабря 2016
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CA-NEWS (CA) - Хит Джорджа Майкла "Last Christmas" впервые с момента своего выхода попал в топ-10 британских чартов после новости о смерти певца, сообщает РИА Новости.
Композиция заняла седьмую строчку официального хит-парада Великобритании, что стало рекордом за всю 31-летнюю историю существования трека.
Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался в возрасте 53 лет у себя дома, в населенном пункте Горинг в английском графстве Оксфордшир. Полиция оценивает его смерть как "внезапную, но не подозрительную", СМИ сообщали, что ее причиной могла стать сердечная недостаточность.
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