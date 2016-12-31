Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров. Указ об этом опубликован на правовом интернет-портале страны.

На проведение переговоров, согласно указу, уполномочен государственный таможенный комитет. Также документом предусмотрено подписание договора при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Ранее, президент Белоруссии не участвовал в интеграционных саммитах ЕАЭС и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), которые прошли 26 декабря. Также не приехал на саммиты ни премьер-министр страны, ни какое-либо другое уполномоченное лицо. Официального объяснения отсутствия Лукашенко не последовало, однако собеседник РБК, знакомый с ходом организации саммита, говорил, что причина отсутствия Лукашенко связана с проблемами в двусторонних отношениях с Россией.

В отсутствие Лукашенко на саммите президенты России, Армении, Казахстана и Кыргызстана — все члены ЕАЭС, кроме Белоруссии, — подписали единый Таможенный кодекс. Сначала президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отказался подписывать кодекс, о чем заявил председатель коллеги Евразийской экономической коллегии Тигран Саркисян, но позднее Саркисян сказал журналистам, что кодекс был подписан всеми четырьмя президентами.

Они также поручили передать документы белорусской стороне. Без подписи Лукашенко кодекс не мог вступить в силу.