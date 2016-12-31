Правительство Германии поможет Узбекистану в поддержании экосистемы в низовьях реки Амударья

CA-NEWS (UZ) - Правительства Узбекистана и Германии в субботу подписали соглашение о сотрудничестве по поддержанию экосистемы в низовьях реки Амударья на северо-западе республики, об этом говорится в сообщении МИД РУз.

«31 декабря подписано соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Федеративной Республики Германия о техническом сотрудничестве для реализации проекта «Землепользование на основе экосистемного подхода и сохранение экосистем в нижнем течении реки Амударья», - указывается в сообщении.

Проект предусматривает повышение продуктивности деградированных земель, используемых для орошаемого земледелия, и сохранение биоразнообразия посредством охраны лесов и лесоразведения в нижнем течении реки Амударья, говорится в материалах на правительственном портале gov.uz.