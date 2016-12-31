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  31 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана в ходе празднования Нового года с членами правительства исполнил песню собственного сочинения (видео)
CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и члены правительства 29 декабря отпраздновали Новый год в торгово-промышленной палате, сообщает пресс-служба туркменского лидера.

В ходе празднований глава государства исполнил песни собственного сочинения.

«Новые песни своей красивой мелодичностью, проникновенными словами запали глубоко в душу всем слушателям, оставив восторженные впечатления, о чем свидетельствовали бурные овации», — сообщается в тексте.

Издание «Хроника Туркменистана» представило видео с выступлением президента

Днем ранее здесь же в Торгово-промышленной палате были устроены новогодние празднования для золотой молодежи — детей и внуков чиновников. Президент вместе с внуками также спели песню американского исполнителя Джастина Тимберлейка.

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