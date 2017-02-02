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  3 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Госдуме РФ прокомментировали слухи о пересмотре границ России и Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Госдуме никогда не звучала идея о пересмотре границ России и Казахстана, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости.

"В последние дни преимущественно украинские СМИ широко растиражировали высказывания депутата Госдумы, члена комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Павла Шперова, сделанные в ходе круглого стола в Госдуме 26 января, приписав ему территориальные претензии к Казахстану. Смею заверить, что никто не имел в виду пересмотр границ РФ с Казахстаном. Цитата явно выдернута из контекста выступления и сопровождается собственными, явно натянутыми выводами журналистов", — сказал журналистам Слуцкий.

Он отметил, что Казахстан — братское для России государство, ближайший партнер по Евразийскому экономическому союзу, а также политической, торгово-экономической и гуманитарной сферам. "Между нашими странами не может и не должно возникать никакого напряжения, тем более по такому надуманному и необоснованному поводу", — подчеркнул Слуцкий.

Он обратил внимание, что депутат Шперов ни в коей мере не имел в виду вопроса пересмотра существующих границ в рамках ЕАЭС между Казахстаном и Россией или приписанных территориальных претензий.

"В Государственной думе никогда не звучала такая идея. Смею заверить, что ни в парламентских фракциях, ни профильных комитетах — по международным делам и делам СНГ — таких предложений не могло возникнуть. Для этого нет никаких оснований", — заключил он.

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Комментарии (1)
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Chingizbek
09:41, 03 февраля 2017
Шперов П. видимо не оправдываеться!
П.Шперов прокомментировал истерию на информационных ресурсах Украины и Казахстана
01/02/2017 Новости

26 января в стенах Государственной Думы прошло заседание круглого стола на тему: «Соотечественники за рубежом: прошлое и настоящее». Участие в парламентском мероприятии принял депутат ГД от ЛДПР, член Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павел Шперов.
Выступая по рассматриваемой теме парламентарий от Крыма, не понаслышке знающий, каково быть частью ирриденты и проживать на территории, отторгнутой от Родины, высказался в защиту интересов русского населения, проживающего в настоящее время на территории стран бывшего СССР. Он также призвал участников мероприятия не называть соотечественников, живущих в странах ближнего зарубежья, диаспорой и наладить конструктивную работу по восстановлению связей с ними. Основой такой работы на сегодняшний день, по мнению П.Шперова, могла бы стать пропаганда.
«Из-за отсутствия планомерной политики государства (прим.: в области работы с соотечественниками) мы Украину потеряли… Мы умудрились братское государство потерять за 20 лет. Мы взрастили там наших врагов…
Мы великая страна и должны защищать свои интересы по всему миру. Защищать всеми доступными силами. Сил у нас достаточно. В первую очередь мы должны вести пропаганду. Еще не все потеряно в странах так называемого ближнего зарубежья. И мы должны отработать там ситуацию таким образом, чтобы следующие страны не стали нашими врагами…
Мне всегда резало слух слово диаспора. Я понимаю, диаспора – это те наши граждане, которые проживают в Аргентине. Это наши соотечественники, но это именно диаспора. Те же, кто живет вокруг здесь – это ирридента. Есть такое понятие… Это те люди, которые отрезаны от матери-Родины и готовы воссоединиться. Поэтому, когда мы называем наших соотечественников, допустим в Казахстане, диаспорой, которые живут на наших землях, которые временно отторгнуты, а я считаю, что эти земли временно отторгнуты и что границы не вечны, и что мы вернемся к границам государства Российского. Причем это будет в ближайшее время. То есть территории, которые исконно наши – они вернутся. И когда мы называем наших таких соотечественников диаспорой, мы их отрезаем. Мы их приравниваем к таковым, живущим в Австралии. Да, мы не вернем Австралию. Потому, что она никогда не была нашей. Но южный Урал, южная Сибирь, войско Донское, Новороссия, Малороссия – это все наши земли. И мы должны вести правильную политику, чтобы эти земли вернулись!» — отметил в своем выступлении парламентарий от ЛДПР.
Выступление П.Шперова на заседании круглого стола вызвало не только одобрение со стороны участников мероприятия, но и определенный общественный резонанс. Комментируя истерию на информационных ресурсах Украины и Казахстана, депутат от ЛДПР отметил, что реакция вполне предсказуемая. При этом, если бы вопросы воссоединения с Родиной с этих странах были вынесены на референдум – итоги всеобщего голосования удивили бы даже самых заядлых скептиков.
«Я озвучил очевидные вещи, с которыми сложно не согласиться любому здравомыслящему человеку. Борьба за национальные интересы лежит в основе национальной стратегии каждого государства. Борьба за интересы русских людей было и будет национальным интересом России. А границы действительно не вечны – из года в год политическая карта мира меняется. Это факт. Факт и то, что зачастую в странах ближнего зарубежья права русского населения ущемлены по сравнению с титульной нацией. И наши соотечественники вынуждены расплачиваться за политические решения, принятые без их ведома и участия. О том, как это бывает я лично знаю очень хорошо – двадцать лет украинской оккупации крымского полуострова стали уродливой раной на судьбах многих крымчан» — заявил П.Шперов.
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