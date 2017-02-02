Как президент Туркменистана вручает подарки населению во время своей предвыборной кампании (видео)

CA-NEWS (TM) - 12 февраля жители Туркменистана выберут нового главу государства на семилетний срок, граждане, проживающие за рубежом, смогут проголосовать досрочно в период с 2-11 февраля.

Как сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык», непосредственно перед выборами, наблюдатели отмечают наличие фактов нарушения кандидатами закона о выборах.

30 января, во время встречи в Ахальской области президент Бердымухамедов вручил телевизор, в качестве подарка животноводам, представители которых, в свою очередь, пообещали поддержать его на выборах. Эта встреча была показана по национальному телевидению Туркменистана.

Независимые наблюдатели отмечают, что вопреки публичному отказу президента Бердымухамедова, от положенного ему времени на телевидении, в пользу других кандидатов, трансляции его встреч с избирателями во время визитов в регионы, превратились в своеобразную выборную кампанию.

Предвыборные поездки президента Туркменистана в регионы, также были широко освещены национальным телевидением страны, которое сообщило о полной поддержке избирателей, представляющих различные слои населения во всех регионах страны, нынешнему главе государства. В частности, по сообщениям официальных СМИ в Мары рабочие местной электростанции, в Балканской области предприниматели строящегося спортивного комплекса в туристической зоне Аваза, также экипаж военного судна "Гайратлы" обещали голосовать за действующего президента. В Лебапской области Бердымухамедов встретился со строителями, в Дашогузской области с животноводами, которые, как сообщили официальные медиа, также обещали ему свои голоса.

В то же самое время закон о выборах Туркменистана запрещает материальное поощрение избирателей кандидатами, их родственниками, а также инициативными группами.

Согласно закону в случае нарушения кандидатами предусмотренных правил, Центральная избирательная комиссия обязана сделать предупреждение, а после вторичного нарушения обязана лишить кандидата возможности участия в выборах.

«Азатлык» обратился за разъяснениями в Центральную избирательную комиссию Туркменистана.

Представитель ЦИК, представившийся помощником руководителя (в целях безопасности имя не разглашается), в беседе просила «не смешивать» избирательную кампанию кандидата в президенты Бердымухамедова с его деятельностью на посту главы государства, «в рамкой которой осуществлялись его недавние рабочие визиты» в регионы страны. Представитель центризбиркома отрицал несоответствие действий президента законодательству Туркменистана, отметив, что президент имеет право вручать подарки трудящимся в качестве поощрения за их труд.

На выборах президента Туркменистана 12 февраля 2017 года на пост президента претендуют 9 кандидатов.

Как заявили официальные власти, впервые в истории Туркменистана, объявившего свою независимость в 1991 году, президентские выборы будут проходить в условиях многопартийной конкуренций.

Кроме Демократической партии, кандидатом которой зарегистрирован действующий глава государства, участвуют еще две политические партии, созданные в течение последних лет - Партия промышленников и предпринимателей и Аграрная партии, а также кандидаты от инициативных групп граждан.