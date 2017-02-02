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  3 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Насколько распространены в странах СНГ болезни органов дыхания, пищеварения и кровообращения? (графики)

CA-NEWS (KZ) - Данные Межгосударственного статкомитета СНГ в период с 2000 по 2015 годы о заболеваемости населения по основным классам болезней дают представление о том, насколько распространены в странах СНГ болезни органов дыхания, пищеварения, кровообращения, а также травмы и отравления?

Статкомитет уточняет, что информация включает данные о заболеваемости "зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые".

Данные по Узбекистану неполные. По Туркменистану - отсутствуют.

Низкие показатели заболеваемости в странах Центральной Азии могут быть связаны с тем, что их жители меньше обращаются в учреждения здравоохранения.

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