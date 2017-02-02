Состояние Марка Цукерберга увеличилось на $3 млрд, составив $59 млрд, после публикации финансового отчета Facebook

- Рост стоимости акций Facebook после публикации финансовой отчетности компании за 2016 год принес основателю социальной сети Марку Цукербергу $3 млрд, сообщает Bloomberg.

Таким образом, всего за сутки, состояние Цукерберга увеличилось до почти $59 млрд. По данным журнала Forbes, состояние 32-летнего основателя Facebook ранее оценивалось в $55,8 млрд. В списке самых богатых людей планеты он занимает пятое место.

Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2016 года более чем вдвое, выручку - на 51% благодаря росту доходов от рекламы.

Около 84% выручки от рекламы компания получила с мобильных устройств по сравнению с 80% в конце 2015 года и 84% в третьем квартале 2016 года.

По данным отчета Facebook, за 2016 год, чистая прибыль компании выросла на 177% составив $10,217 млрд. В 2015 году этот показатель был равен $3,688 млрд. Количество ежедневных пользователей социальной сети в декабре в среднем составило 1,23 млрд человек.

Как сообщается в пресс-релизе Facebook, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $3,57 млрд, или $1,21 в расчете на акцию, по сравнению с $1,56 млрд, или $0,54 на акцию, за аналогичный период 2015 года.