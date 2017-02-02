В Узбекистане выпустили мобильное приложение книги Ислама Каримова

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане запустили мобильное приложение книги Ислама Каримова.

Мобильное приложение, содержащее работу первого президента Узбекистана Ислама Каримова «Юксак маънавият енгилмас куч» (Высокая духовность - непобедимая сила) разработал сотрудник Центра "Узинфоком" Даврон Файзиев.

Приложение открывается обложкой книги и оглавлением с выбором для чтения нужного раздела. Текст доступен пока только на узбекском языке, сообщает пресс-служба центра.

Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий "Узинфоком" — государственное унитарное предприятие, созданное в мае 2002 года в соответствии с указом главы государства.