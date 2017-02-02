В Узбекистане выпустили мобильное приложение книги Ислама Каримова
- Узбекистан, общество
- 16:17, 02 февраля 2017
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- Обновлено: 16:23, 02 февраля 2017
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане запустили мобильное приложение книги Ислама Каримова.
Мобильное приложение, содержащее работу первого президента Узбекистана Ислама Каримова «Юксак маънавият енгилмас куч» (Высокая духовность - непобедимая сила) разработал сотрудник Центра "Узинфоком" Даврон Файзиев.
Приложение открывается обложкой книги и оглавлением с выбором для чтения нужного раздела. Текст доступен пока только на узбекском языке, сообщает пресс-служба центра.
Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий "Узинфоком" — государственное унитарное предприятие, созданное в мае 2002 года в соответствии с указом главы государства.
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