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  3 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Telenor анонсировала продажу своих акций VimpelCom (TM Beeline) в течение года

CA-NEWS (UZ) - Телекоммуникационная компания Telenor в течение 12 месяцев намерена продать принадлежащие ей американские депозитарные акции холдинга VimpelCom Ltd (TM Beeline). Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Telenor за четвертый квартал прошлого года.

В норвежской компании ожидают, что продажа акций VimpelCom Ltd приведет к убыткам на 7,1 млрд крон ($864 млн).

В настоящее время Telenor контролирует 23,7% акций VimpelCom Ltd. Однако в сентябре 2016 года холдинг заявил о намерении продать на бирже 8,1% акций VimpelCom, а также направил инвесторам предложение о выкупе конвертируемых бондов на $1 млрд. Таким образом, в собственности у норвежской компании останется 12% VimpelCom.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что VimpelCom Ltd хотела бы отдать Telenor весь свой пакет — 57,8% акций «дочки» GTH — в обмен на 12% акций самого оператора. В VimpelCom информацию об обмене опровергли.

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