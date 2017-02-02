Американские компании вручили президенту Узбекистана награду за прирост иностранных инвестиций

- Американо-узбекская торговая палата накануне, 1 февраля, вручила президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву почетную награду за реализацию реформ и стимулирование привлечения иностранных инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Мирзиёев в среду принял председателя Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм по итогам проведения в Ташкенте очередного заседания совместного бизнес-форума.

Кэролин Лэмм выразила искреннюю признательность главе государства за теплый прием и оказываемую поддержку развития партнерских отношений между деловыми кругами двух стран, а также созданные благоприятные условия для расширения присутствия американских компаний на рынке Узбекистана.

В знак признания заслуг главы нашего государства К.Лэмм от имени ведущих американских компаний – членов Палаты вручила президенту Республики Узбекистан памятную награду за успешное лидерство, реализацию реформ во имя процветания страны и стимулирование привлечения иностранных инвестиций.

Кэролин Лэмм также подтвердила готовность всех представителей Американо-Узбекской торговой палаты активно участвовать в реализации совместных программ и проектов сотрудничества с Узбекистаном.