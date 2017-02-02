Американские компании вручили президенту Узбекистана награду за прирост иностранных инвестиций

- Узбекистан, политика
- 16:23, 02 февраля 2017
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- Обновлено: 16:53, 02 февраля 2017
Мирзиёев в среду принял председателя Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм по итогам проведения в Ташкенте очередного заседания совместного бизнес-форума.
Кэролин Лэмм выразила искреннюю признательность главе государства за теплый прием и оказываемую поддержку развития партнерских отношений между деловыми кругами двух стран, а также созданные благоприятные условия для расширения присутствия американских компаний на рынке Узбекистана.
В знак признания заслуг главы нашего государства К.Лэмм от имени ведущих американских компаний – членов Палаты вручила президенту Республики Узбекистан памятную награду за успешное лидерство, реализацию реформ во имя процветания страны и стимулирование привлечения иностранных инвестиций.
Кэролин Лэмм также подтвердила готовность всех представителей Американо-Узбекской торговой палаты активно участвовать в реализации совместных программ и проектов сотрудничества с Узбекистаном.
|кто есть кто
|Мамидинова Чинара Кудайбердиевна
экс-статс-секретарь министерствa юстиции КР
|Мусина Дария Сапарбековна
директор РУМЦЭВ «Балажан»
|Нурлан Омуркул уулу
директор ТЭЦ г.Бишкек