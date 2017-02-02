Власти Синьцзяня усилят систему двуязычного дошкольного образования в сельской местности

CA-NEWS (CA) - Синьцзян-Уйгурский автономный район (Северо-Западный Китай) планирует построить больше двуязычных детских садов в сельских районах и таким образом обеспечить получение трехлетнего двуязычного дошкольного образования еще для 560 тыс детей, сообщает Синьхуа.

По данным Департамента образования региона, 4387 двуязычных детсадов будут построены или расширены в 2017 году, в том числе 3223 из них появятся на юге Синьцзяна.

Больше государственных средств будет направлено на привлечение к работе в таких детсадах преподавателей, владеющих двумя языками, и местных чиновников, сообщили в департаменте.

В Китае действует система обязательного бесплатного девятилетнего образования, но в Синьцзяне детские сады и средняя школа старшей ступени также бесплатные.

В 2011-2015 гг. в сельской местности СУАР было построено 2500 новых двуязычных детских садов, что позволило повысить охват дошкольным образованием в регионе до 77% или до 480 тыс дошкольников, по официальным данным.

С помощью средств центрального правительства Синьцзян планирует в 2016-2020 гг. распространить систему трехлетнего двуязычного дошкольного образования вместо действующей в сельских районах двухгодичной системы.

Синьцзян населяют 47 национальностей, наиболее многочисленные из них — уйгуры, китайцы, казахи, дунгане, ойраты, монголы-чахары, кыргызы, сибо, «таджики» (сарыкольцы и ваханцы), узбеки, маньчжуры, дауры, татары и русские.