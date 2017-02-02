В Восточном Китае обрушились три пятиэтажных дома

CA-NEWS (CA) - В Восточном Китае в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян обрушились три пятиэтажных дома, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в четверг примерно в 08:00 по местному времени в поселке Байчжанцзи уезда Вэньчэн, административно подчиненного городу Вэньчжоу.

9 человек могут находиться под завалами рухнувшего жилого дома. Ведется поисково-спасательная операция.