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  3 февраля 2017
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В Восточном Китае обрушились три пятиэтажных дома

CA-NEWS (CA) - В Восточном Китае в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян обрушились три пятиэтажных дома, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в четверг примерно в 08:00 по местному времени в поселке Байчжанцзи уезда Вэньчэн, административно подчиненного городу Вэньчжоу.

9 человек могут находиться под завалами рухнувшего жилого дома. Ведется поисково-спасательная операция.

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