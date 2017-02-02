В Восточном Китае обрушились три пятиэтажных дома
- Азия и мир, происшествия
- 16:40, 02 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - В Восточном Китае в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян обрушились три пятиэтажных дома, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в четверг примерно в 08:00 по местному времени в поселке Байчжанцзи уезда Вэньчэн, административно подчиненного городу Вэньчжоу.
9 человек могут находиться под завалами рухнувшего жилого дома. Ведется поисково-спасательная операция.
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