В Турции по обвинению в терроризме задержан племянник Фетхуллаха Гюлена

CA-NEWS (CA) - Племянник исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена задержан в Турции по обвинениям в терроризме и оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает в четверг агентство Ihlas Haber Ajansi.

По данным издания, вместе с сыном сестры Гюлена задержаны ​еще трое подозреваемых. После дачи показаний в суде их доставили в тюрьму.

Отмечается, что аресты произведены в рамках расследования деятельности террористической организации ФЕТО.

Напомним, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля 2016 года. Группа офицеров заявила, что берет управление страной в свои руки. Военные смогли на несколько часов взять под контроль главные улицы, мосты и несколько стратегически важных зданий в Анкаре и Стамбуле, но вскоре мятеж был подавлен, а его участники арестованы.

Власти Турции обвинили в организации переворота проповедника Фетхуллу Гюлена, живущего в США, и потребовали его экстрадиции. В ходе расследования в Турции были задержаны тысячи человек.

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