В Афганистане ревнивый муж отрезал жене уши

- Азия и мир, происшествия
- 17:06, 02 февраля 2017
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- Обновлено: 17:07, 02 февраля 2017
"Я не совершила никакого греха. Я не знаю, зачем мой муж так поступил со мной", - сказала Зарина.
По ее словам, нападение произошло внезапно, после того как муж разбудил ее. Она также рассказала, что вышла замуж в 13 лет и что у нее никогда не было хороших отношений с супругом.
В интервью изданию Tolo News Зарина жаловалась, что муж противился тому, чтобы она виделась со своими родителями.
"Он очень мнительный человек, он часто обвинял меня в том, что я разговариваю с чужими мужчинами, когда я уходила к своим родителям", - говорит Зарина.
Представители полиции сообщили, что супруг женщины убежал из дома после нападения и сейчас находится в розыске.
Правительство Афганистана неоднократно вносило законопроекты о защите женщин от домашнего насилия, однако предыдущий президент страны Хамид Карзай не подписал уже одобренные парламентом документы.
Действующий президент страны Ашраф Гани также пока не подписал одобренный верхней палатой парламента в декабре законопроект о защите женщин и детей от насилия в семье.
Афганские женщины нередко подвергаются насилию со стороны своих мужей, если те подозревают их в измене или распутном поведении.
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