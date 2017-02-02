В Афганистане ревнивый муж отрезал жене уши

- 23-летняя женщина из провинции Балх на севере Афганистана рассказала Би-би-си, как муж связал ее и отрезал ей оба уха. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее состояние стабильно, передает Би-би-си со ссылкой на Tolo News.

"Я не совершила никакого греха. Я не знаю, зачем мой муж так поступил со мной", - сказала Зарина.

По ее словам, нападение произошло внезапно, после того как муж разбудил ее. Она также рассказала, что вышла замуж в 13 лет и что у нее никогда не было хороших отношений с супругом.

В интервью изданию Tolo News Зарина жаловалась, что муж противился тому, чтобы она виделась со своими родителями.

"Он очень мнительный человек, он часто обвинял меня в том, что я разговариваю с чужими мужчинами, когда я уходила к своим родителям", - говорит Зарина.

Представители полиции сообщили, что супруг женщины убежал из дома после нападения и сейчас находится в розыске.

Правительство Афганистана неоднократно вносило законопроекты о защите женщин от домашнего насилия, однако предыдущий президент страны Хамид Карзай не подписал уже одобренные парламентом документы.

Действующий президент страны Ашраф Гани также пока не подписал одобренный верхней палатой парламента в декабре законопроект о защите женщин и детей от насилия в семье.

Афганские женщины нередко подвергаются насилию со стороны своих мужей, если те подозревают их в измене или распутном поведении.