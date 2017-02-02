РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Казахстанская могулистка Юлия Галышева выиграла "золото" Универсиады-2017
CA-NEWS (KZ) - Казахстанская могулистка Юлия Галышева выиграла "золото" на зимней Универсиаде-2017, которая проходит в Алматы, сообщают Vesti.kz. Это четвертая золотая медаль в копилке сборной.

В финале соревнований Галышева набрала 73,80 балла. "Серебро" досталось россиянке Анастасии Первушиной (62,13), а "бронза" - австрийке Катарине Рамзауэр (52,05).

Напомним, Галышева квалифицировалась в финал соревнований с первого места. По итогам отборочных заездов казахстанка набрала 67,06 балла.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Мамидинова Чинара Кудайбердиевна
экс-статс-секретарь министерствa юстиции КР
Мусина Дария Сапарбековна
директор РУМЦЭВ «Балажан»
Нурлан Омуркул уулу
директор ТЭЦ г.Бишкек
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×