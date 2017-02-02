Казахстанская могулистка Юлия Галышева выиграла "золото" Универсиады-2017

- Казахстанская могулистка Юлия Галышева выиграла "золото" на зимней Универсиаде-2017, которая проходит в Алматы, сообщают Vesti.kz. Это четвертая золотая медаль в копилке сборной.

В финале соревнований Галышева набрала 73,80 балла. "Серебро" досталось россиянке Анастасии Первушиной (62,13), а "бронза" - австрийке Катарине Рамзауэр (52,05).

Напомним, Галышева квалифицировалась в финал соревнований с первого места. По итогам отборочных заездов казахстанка набрала 67,06 балла.



